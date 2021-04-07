تكنو …..راط

2021/04/07 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سنأتي الى انتخابات جديدة بعد شهور ويعود الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط ، اعتقادا من بعضهم انها تحمل اسما لامعا مغريا مخدرا للشارع الذي اختبر كل التكنو….راط في خلال ثماني عشرة سنة، والنتائج متشابهة ومتراجعة الى الوراء.وسبب الاخفاق في اية حكومة تحمل لقب تكنوقراط حقيقة وصدقاً او زوراً وبهتاناً يرجع الى […]

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