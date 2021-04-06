الإمارات تعلن ترحيل المشاركين في جلسة تصوير عارية

2021/04/07 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإماراتية، أن المتورطين في جلسة تصوير عارية من شرفة انتشرت على نطاق واسع، من المقرر ترحيلهم.

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