ريال مدريد يضع قدماً في نصف نهائي دوري الكبار الأوروبي

2021/04/07 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وضع ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بفوزه في ذهاب ربع النهائي على ضيفه ليفربول الإنجليزي.

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وضع فينيسيوس جونيور النادي الملكي في المقدمة بتوقيعه على هدف السبق في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول.

وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للريال مستغلا خطأ دفاعيا قاتلا من الفريق الضيف عند الدقيقة السادسة والثلاثين، لتنتهي الحصة الاولى بهذه النتيجة.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة وأحرز محمد صلاح هدف تقليص الفارق بحلول الدقيقة الحادية والخمسين.

وعاد الريال ليسيطر على مجريات اللقاء، وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بعد لحظات من ضياع فرصة انفرادة مع الحارس عند الدقيقة الخامسة والستين.

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