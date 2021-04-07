2021/04/07 | 00:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكي يدك ليفربول بثلاثية.. وفوز صعب للسيتي على دورتموند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/07 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكي يدك ليفربول بثلاثية.. وفوز صعب للسيتي على دورتموند) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكي يدك ليفربول بثلاثية.. وفوز صعب للسيتي على دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).