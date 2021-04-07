دولة القانون تقدم مطالب بشان المحاضرين والحشد وعقود الكهرباء ‏وشريحة الفقراء

2021/04/07 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، الثلاثاء، ان عدم ادراج عقود المحاضرين المجانيين والحشد الشعبي والكهرباء وغيرها وانصاف شريحة الفقراء، اضافة الى سعر الدولار دفعهم لمقاطعة جلسة البرلمان.

وقال المالكي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (6 نيسان 2021)،ان " الحكومة اقرت اليوم قانونا للتعاقد مع المحاضرين، ولكن للاسف فيه ايضا فيه ظلم لبعض الشرائح كونها يشمل المتعاقدين ممن لديهم خدمة 5 سنوات فما فوق، ما ذنب اللذين خدمتهم 3 او 4 سنوات، يجب ان يكون لهم خصوصية اخرى اما بطريقة الاجر اليومي او التعاقد المنحة".

واضاف، اما بخصوص "موضوع الحشد الشعبي فلم يضم في الموازنة وفاجئنا هذا الشي لان اعدادهم لا تتجاوز 28 الفا ويجب ان يكون لهم الحصة في الموازنة كونهم قاتلوا ووقفوا ضمن خطوط الصد ضد داعش ودافعوا عن الوطن وهذا حقهم الشرعي والقانوني".

واوضح، اما "الموضوع الاخر فهو موضوع عقود الكهرباء وغيرهم، هؤلاء شريحة فقيرة ايضا وقد طالبنا بإنصافهم، الشارع اليوم بحاجة لتغير ودعم من قبل الحكومة كما وطالبنا من البداية عندما تم رفع الدولار ازدادت اسعار المواد الغذائية مما اثر سلبا على الشارع والمواطن الفقير فيجب على الحكومة دعم للمواطن على الاقل من خلال الحصة التموينية، عبر مضاعفة كمياتها، او توفير كارت رصيد للمواطن فيه مبلغ من المال يتيح له التسوق من مناطق خاصة بالدولة مثل الجمعيات التموينية او محلات حكومية لسد حاجة الفقير، لان الشارع يغلي بالاسعار ونحن على ابواب رمضان".

واشار الى ان "على الحكومة انصاف شريحة المحاضرين وان تصدر قرارا اخر بالنسبة للمحاظرين الذين اعدادهم لا تقل عن 70 الف محاظر"، مبينا ان هناك تفاوتا كبيرا في الاعداد بين في محافظة واخرى، للاسف لا يوجد مناصفة بين ابناء المحافظات، فمحافظة الموصل خصص لها 28 الف والبصرة وهي ام الخير والنفط 5 الاف وكربلاء 7 الاف وهكذا، يجب ان تكون الاعداد فيها انصاف بين المحافظات وضمن الشاغر وسد الحاجة لكل محافظة، لان هؤلاء ابناء وطن وكانوا من اللذين خدموا شريحة الطلبة وعلى نفقتهم الخاصة وبدون اي اجور، ويمكن اليوم انصافهم من الحكومة واعطائهم حقوقهم سواء كما قلنا بالتعاقد او بالاجور اليومية، طالبنا بهذا الشيء وما زلنا نطالب به وانشاء الله يتم في القريب العاجل".





ا.ح

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