فودين ينقذ السيتي من فخ دورتموند بالدور ربع النهائي للأبطال

2021/04/07 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة اليوم الثلاثاء ( 6 نيسان 2021)، على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (19) وفيل فودين في الدقيقة (90)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة (84)، ليتأجل الحسم للقاء الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك الأسبوع المقبل.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح دورتموند في الدقيقة الثامنة، وذلك بتسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 19، وذلك بهجمة مرتدة سريعة بدأها محرز بافتكاك الكرة في وسط الملعب، ليمررها إلى دي بروين الذي انطلق في العمق ومرر الكرة على اليسار إلى فودين الذي أرسل عرضية لمحرز الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، والذي مهدها بدوره إلى دي بروين إلى جواره، ليسدد البلجيكي كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وحاول دورتموند الرد في الدقيقة 23، بعدما تلقى رويس تمريرة بينية انفرد على إثرها بإديرسون، إلا أنه لم يتمكن من ترويض الكرة ليصطدم بحارس السيتي مرتكبًا مخالفة.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 30، بعد إعاقة تشان لرودريجو داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة ألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفار والتي أظهرت عدم وجود أي احتكاك بين الثنائي.

وكاد إديرسون أن يكلف السيتي هدف التعادل، بعدما تأخر في إبعاد الكرة ليفتكها بيلينجهام ويسدد في الشباك الخالية، إلا أن حكم المباراة احتسب مخالفة عليه في الدقيقة 38.

وسدد محرز كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، اصطدمت بدفاع دورتموند ووصلت سهلة في يد الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وبدأ دورتموند الشوط الثاني بقوة، بعدما مرر داوود بينية مميزة لهالاند الذي تفوق على دياز وانفرد بإديرسون في الدقيقة 48، مسددًا كرة أرضية تألق حارس السيتي في التصدي لها.

وظهر السيتي بعدها في الدقيقة 52، بتسديدة من فودين من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 59 بنزول جيسوس على حساب بيرناردو.

وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد توغل من دي بروين في الجانب الأيمن، ممهدًا الكرة إلى فودين الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية مباشرة تألق هيتز في التصدي لها، وتابعها كانسيلو بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

وأطلق دي بروين صاروخية أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 76، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتبعه فودين في الدقيقة 77، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس دورتموند بصعوبة.

وعاد فودين للظهور بتوغل من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 80، مسددًا كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ونجح دورتموند في تعديل النتيجة في الدقيقة 84، بعدما مرر هالاند كرة سحرية لرويس، لينفرد بإديرسون ويسجل في الشباك.

وتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، بعدما مرر جوندوجان الكرة إلى فودين إلى جواره داخل منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (2-1).

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