بالمسطرة والفرجال.. الريال ينجح بإمتياز في إمتحان ليفربول بالدور ربع النهائي للأبطال

2021/04/07 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح فريق ريال مدريد بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( 6 نيسان 2021)، في امتحان ليفربول والفوز 3 – 1، مع أداء أسباني وصل الى درجة الأمتياز بعد ان قدم الريال فاصل اداء ممتع ، في لقاء جرى ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوربا، والتي جرت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي.

الشوط الاول شهد ضغط مدريدي عالي، ولعب فنون كرة القدم بالسرعة وبناء الهجمة وتهديد المرمى تناوب عليه فينسيوس وبنزيما وكانت الفرص الفعلية تحتاج النهاية فقط، ليفربول إنشغل فقط بالدفاع ونسي أن كرة القدم فيها هجوم وغاب التهديد على مرمى كورتوا، وكأن المباراة تقام من طرف واحد بمدرسة مدريدية فقط امام ارتباك خطوط ليفربول، هذا الضغط الملكي توج بهدف السبق عندما تلقى فينيسيوس تمريرة رائعة من زميله الألماني توني كروس عند الدقيقة 27، وصلت له بين قلبي دفاع الريدز، لينفرد البرازيلي بالحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولم يتهاون فينيسيوس في وضع الكرة داخل شباك أليسون بعدما تسلمها بصدره بطريقة رائعة، ليتقدم الميرينجي بعد منتصف الشوط الأول، وأستمر الريال بنفس الهيجان، وبخطوط منظمة، وضاعف الإسباني ماركو أسينسيو من تفوق فريقه ريال مدريد، بهدف مميز للغاية سكن شباك البرازيلي أليسون بيكر، ونجح أسينسيو في معرفة طريق شباك أليسون بعدما استغل خطأ في ارجاع الكرة للحارس البرازيلي ليلعبها بشكل رائع من فوق حارس الريدز قبل أن يضعها بدون مشاكل داخل الشباك الخالية من الحارس في الدقيقة 36، والقصة بدأت بتمريرة من جديدة عبر الألماني توني كروس، لتصل الكرة عند ترينت أليكسندر أرنولد الذي حاول إعادة الكرة برأسه لأليسون لكنه أخطئ ووصلت الكرة لأسينسيو الذي لم يرحم، لينتهي الشوط الاول ريالي بإمتياز 2 – صفر.

بداية الشوط الثاني شهد صحوة وقتية لليفربول، ونجح الفرعون المصري في معرفة طريق شباك البلجيكي تيبو كورتوا، عند الدقيقة 51 بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الست ياردات، ليعلن عن هدف تقليص الفارق، حيث كان الهدف الانكليزي جرس الانذار للريال للعودة بسرعة الى ادارة اللقاء بالهدف الثالث للريال جاء بواسطة فينسيوس عند الدقيقة 65، لينتهي اللقاء 3 – 1.

وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد نجاحه في إقصاء أتالانتا الإيطالي من ثمن النهائي، بينما تمكن ليفربول من التفوق على لايبزيج الألماني أيضا.

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