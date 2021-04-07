السيتي يتغلب بصعوبة على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

2021/04/07 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (19) وفيل فودين في الدقيقة (90)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة (84)، ليتأجل الحسم للقاء الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك الأسبوع المقبل./انتهى9

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