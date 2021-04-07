دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يقهر ليفربول بثلاثية

2021/04/07 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفان في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 نيسان الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد"./انتهى9

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