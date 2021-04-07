2021/04/07 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مانشستر سيتي الإنكليزي، الثلاثاء، بفوز صعب على أرضه على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 بهدف قاتل للاعبه الشاب فيل فودن في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبطال أوروبا.. فوز صعب لمانشستر سيتي على أرضه أمام دورتموند ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبطال أوروبا.. فوز صعب لمانشستر سيتي على أرضه أمام دورتموند ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).