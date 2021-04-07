بالفيديو: ريال مدريد يتغلب على ليفربول بثلاثية في دوري الابطال

2021/04/07 | 00:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حقق ريال مدريد، انتصارا ثمينا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله ألفريدو دي ستيفانو.

ثلاثية ريال مدريد، حملت توقيع فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح، هدف ليفربول في الدقيقة 51.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 أبريل/نيسان الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد"، علمًا بأن الملكي خاض لقاء الذهاب وسط غياب مؤثرة على غرار سيرجيو راموس ورافائيل فاران وإيدين هازارد.

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