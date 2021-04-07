البرازيل تسجّل للمرة الأولى أكثر من أربعة آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/07 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت البرازيل، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة كوفيد-19 فيها، أكثر من أربعة آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

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