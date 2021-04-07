ذكرياتي مع نوال السعداوي - سامي الذيب

2021/04/07 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب كيف بدأ إهتمامي بنوال السعداوي --------------------بدأ اهتمامي بكتب وأفكار الدكتورة نوال السعداوي عندما قمت بإعداد محاضرة عن ختان الذكور الإناث ألقيتها في مؤتمر عن حقوق الطفل عقد في جامعة جنيف يومي 30 و31 يناير عام 1993.



وقد صدر نص محاضرتي بالفرنسية والإنكليزية تحت عنوان : البتر باسم الله أو يهوه: تبرير ختان الذكور والإناث.



وأستشهدت فيه بما كتبته الدكتورة نوال السعداوي في كتابها El-Saa ......





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