2021/04/07 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية أمرا إلزاميا بإخلاء منطقة جنوب مدينة تامبا الكبيرة، بالقرب من خزان مياه للصرف الصحي كان يهدد المنطقة بفيضان كارثي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات فلوريدا ترفع أمرا بإخلاء منطقة بعد السيطرة على خزان مياه ملوثة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطات فلوريدا ترفع أمرا بإخلاء منطقة بعد السيطرة على خزان مياه ملوثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).