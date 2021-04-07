الولايات المتحدة تدرس اتخاذ

2021/04/07 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، أنها لم تتخذ قرارها بعد بشأن تنظيم الصين للألعاب الأولمبية في عام 2022 في ظل مطالبات متصاعدة بمقاطعتها بسبب انتهاك بكين ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق أقلية الأويغور المسلمة.

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