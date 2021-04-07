2021/04/07 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عشرات القتلى في شمال شرق إثيوبيا في اشتباكات مسلّحة اندلعت، الجمعة، في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام "الفدرالية العرقية"، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون، الثلاثاء.

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