وقائع مثيرة في اليوم السابع لمحاكمة الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

2021/04/07 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحظى محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، المتهم بقتل الأميركي من أصل أفريقي في مايو الماضي، بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام.

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