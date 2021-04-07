النصر: العبادي لن يرشح في الانتخابات المقبلة

2021/04/07 | 06:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف النصر في العراق مساء امس الثلاثاء، عدم ترشيح رئيسه، حيدر العبادي، في الانتخابات المقبلة....

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