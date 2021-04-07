"واحد من بين كل ثلاثة ناجين".. دراسة توثق آثار كورونا على الصحة العقلية

2021/04/07 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تغلبوا على كوفيد-19 من تشخيص عصبي أو نفسي بعد ستة أشهر، وفقا لأكبر دراسة نُشرت حتى الآن حول الخسائر العقلية التي يتسبب فيها فيروس كورونا على الناجين منه.

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