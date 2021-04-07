2021/04/07 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء في جامعة ستانفورد الأميركية سلالة "مزدوجة التحور" كان قد تم اكتشافها في الهند، الشهر الماضي، وأثارت السلالة التي تحتوي "طفرتين مختلفتين في فيروس واحد" قلق هؤلاء العلماء الذين يسعون لمعرفة مدى خطورتها

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