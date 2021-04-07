2021/04/07 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت "الإندبندنت" البريطانية عن وثائق مهمة تتعلق بخليفة داعش أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف بـ "أبو إبراهيم القرشي"، عندما كان مسجونا في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف معلومات صادمة عن خليفة"داعش"وكيف ساهم في قتل الرجل الثاني في التنظيم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يكشف معلومات صادمة عن خليفة"داعش"وكيف ساهم في قتل الرجل الثاني في التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).