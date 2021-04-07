نائب عراقي: استجواب محافظ البنك المركزي قائم

2021/04/07 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف عراقيون، جاسم البخاتي، الاصرار على استجواب محافظ البنك المركزي....

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