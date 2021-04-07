المتشدّدون يصنعون إلها على شاكلتهم 

2021/04/07 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغضب الذي يلازم دائما وجوه الإسلاميين المتشددين ومشاعر الشماتة والتشفي التي يحرصون على إظهارها عندما تحصل حادثة أو وفاة عند من يخالفهم في الرأي ظاهرة غريبة بحاجة إلى دراسة لمعرفة أسباب امتلاء قلوب هؤلاء بالكراهية بدل المحبة والتسامح والغفران التي تغمر عادة قلوب المؤمنين الحقيقيين، وكان آخر الأمثلة ما أظهروه من مشاعر الشماتة في موت الكاتبة والمفكّرة والطبيبة نوال السعداوي والتي عبروا عنها بكل وضوح في وسائل التواصل الاجتماعي.

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