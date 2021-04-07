احترس.. تناول كميات كبيرة من الفيتامينات قد يسبب أمراضا خطيرة

2021/04/07 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ليس هناك أدنى شك في أن الفيتامينات ضرورية للصحة وبناء الجسم، لكن كما هو الحال مع معظم الأشياء الجيدة، لاتكون جميعها مجدية بدرجة متساوية في جميع الحالات، فما ينفع في جانب قد يسبب ضررا أكبر على جانب آخر.والفيتامينات كذلك، تكون جيدة ومفيدة للجسم عندما نلتزم بالجرعات المضبوطة والتي أرشدنا الطبيب إلى استخدامها يوميا.أنواع الفيتاميناتتنقسم الفيتامينات إلى نوعين، (قابل للذوبان في الدهون)، و(قابل للذوبان في الماء).الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء لا يتم تخزينها في الجسم بشكل عام، مثل فيتامين (C) مثلا، يخرج مع البول في الغالب، ورغم ذلك لا ينصح بتناول كميات كبيرة منه.ولكن هناك بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، التي يمكن أن تكون "سامة" ومدمرة للصحة إذا تناولتها بكميات كبيرة مثل فيتامين (B6).الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين (E)، ويكون ضارا عندما يتراكم الكثير منه في جسمك، وهو ما قد يسبب دمارا لصحتك فيما يطلق عليه "سمية فيتامين E"، حيث يسبب ترقق الأوعية الدموية أو حتى نزيفا مميتا، وأيضا إعاقة تخثر الدم وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية، وفقا لموقع "Health Digest".

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