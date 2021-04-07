ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - عباس علي العلي

2021/04/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من الآيات الجدلية التي كثيرا ما وقع اللغو والتشويش فيها على أكثر من مستوى حتى عند من يدعون التفسير والقدرة على التأويل هذه الآية تحديدا وسورة النجم عموما، والسبب ليس في الأفكار التي تطرحا ولا في القضية المنقولة فحسب، بل في التوجه نحو أعتماد مفهوم خارج عن روحية النص المعني بالتدبر والتوضيح، السورة تبدأ كما يفهم عموما بقسم (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) دون أن يبين النص من هو النجم وما سبب حالة الهوى، فق ......





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