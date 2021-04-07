2021/04/07 | 08:45 - المصدر: هيئة المنافذ الحدودية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيح ولا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية

كما نود ان ننوه الى ان هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنيه بمنع هذه المواد ،وبدورنا ندعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية، وان هيأة المنافذ الحدودية تعمل بحرص كيير من أجل تعظيم واردات الدولة العراقية وحماية المستهلك والمنتج المحلي وخدمة المواطن.

علاء الدين القيسي

الناطق الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية

7 نيـسان 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح هام من الناطق الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي: لا صحة لغلق منفذ الشلامجة ) نشر أولاً على موقع (هيئة المنافذ الحدودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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