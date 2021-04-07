البيت الأبيض يستبعد فكرة فرض “جواز سفر” صحّي فدرالي

2021/04/07 | 08:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّه لن يفرض على الأميركيين الاستحصال على جواز سفر صحّي لإثبات أنّهم تلقّوا لقاحاً مضادّاً لفيروس كوفيد-19، مشيراً بالمقابل إلى أنّ القطاع الخاص حُرّ إذا ما رغب في المضيّ قُدماً بتنفيذ هذه الفكرة.وقالت المتحدثة باسم … Readmore

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