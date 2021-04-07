2021/04/07 | 08:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّ الحصانة التي كان يتمتّع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي تمنع مثوله أمام القضاء الأميركي في قضية تعذيب رفعها ضدّه ناشط حقوقي مصريّ الأصل، مشدّدة بالمقابل على أنّها ستواصل الضغط على القاهرة في ملفّ … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكّد حصانة الببلاوي ضدّ المحاكمة وتدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكّد حصانة الببلاوي ضدّ المحاكمة وتدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).