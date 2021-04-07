واشنطن تؤكد حصانة رئيس وزراء مصر الأسبق من المحاكمة في قضية تعذيب

2021/04/07 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّ الحصانة التي كان يتمتّع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي تمنع مثوله أمام القضاء الأميركي في قضية تعذيب رفعها ضدّه ناشط حقوقي مصريّ الأصل، مشدّدة بالمقابل على أنّها ستواصل الضغط على القاهرة في ملفّ حقوق الإنسان.

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