عشرات القتلى باشتباكات مسلّحة في منطقة متنازع عليها بين إقليمين إثيوبيين

2021/04/07 | 08:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عشرات القتلى في شمال شرق إثيوبيا في اشتباكات مسلّحة اندلعت الجمعة في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام “الفدرالية العرقية”، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون الثلاثاء.ويسلّط هذا النزاع الحدودي … Readmore

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