2021/04/07 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، اغلاق منفذ الشلامجة، فيما دعت الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات.

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وقال الناطق الرسمي بأسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 نيسان 2021)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، الا ان هذه الأنباء غير صحيحة"، مبينا ان "هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وانه يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية".

واضاف القيسي ان "هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنيه بمنع هذه المواد"، داعيا "الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية".

واكد ان "هيئة المنافذ الحدودية تعمل بحرص كيير من أجل تعظيم واردات الدولة العراقية وحماية المستهلك والمنتج المحلي وخدمة المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من هيئة المنافذ حول حقيقة إغلاق معبر حدودي مع إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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