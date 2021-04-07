المنافذ تنفي إغلاق منفذ الشلامجة

2021/04/07 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، اغلاق منفذ الشلامجة، فيما دعت الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات.

وقال الناطق الرسمي بأسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، الا ان هذه الأنباء غير صحيحة"، مبينا ان "هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وانه يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية".

واضاف القيسي أن "هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنيه بمنع هذه المواد"، داعيا "الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية".

واكد ان "هيأة المنافذ الحدودية تعمل بحرص كيير من أجل تعظيم واردات الدولة العراقية وحماية المستهلك والمنتج المحلي وخدمة المواطن".

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