المنافذ توضح حقيقة إغلاق منفذ الشلامجة

2021/04/07 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، توضيحا حول حقيقة إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيح ولا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية”.وأضاف، أن “هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنية بمنع هذه المواد”.ودعا القيسي الجميع إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها […]

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