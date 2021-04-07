الكاظمي يعلن وجود رغبة أخوية سعودية اماراتية صادقة لدعم العراق في شتى المجالات

2021/04/07 | 09:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن رغبة سعودية إماراتية بدعم العراق.ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء أن الكاظمي ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الاوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.… Readmore

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