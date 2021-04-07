ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا

2021/04/07 | 09:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفعل احتمالات تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وسط زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا وتقرير عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتا أو … Readmore

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