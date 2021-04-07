المنافذ العراقية تكشف حقيقة غلق اكبر منفذ حدودي مع إيران

2021/04/07 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021)، حقيقة غلق أكبر منفذ حدودي مع إيران,

وذكر بيان صادر عن الهيأة، وتلقته (بغداد اليوم)، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيح ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأوضح "حيث أن هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية".

ونبهت الى ان "هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنية بمنع هذه المواد".

ودعت المنافذ الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية"، مشيرة الى انها "تعمل بحرص كبير من أجل تعظيم واردات الدولة العراقية وحماية المستهلك والمنتج المحلي وخدمة المواطن".

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