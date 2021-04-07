خمسة عوائل عراقية تتقدم بشكوى ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي في فرنسا بتهم جرائم ضد الانسانية

2021/04/07 | 09:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقّدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تتّهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال قمع تظاهرات “ثورة أكتوبر”، وفق ما أعلنته محامية تمثلها لوكالة فرانس برس.وتم التقدّم بالشكوى … Readmore

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