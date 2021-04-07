البيت الأبيض: لا نتوقع حدوث أي تغيير في سياسة جو بايدن تجاه إيران

2021/04/07 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت الولايات المتحدة الأميركية عدم حدوث أي تغيير في سياسة واشنطن تجاه طهران خلال المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في تصريحات صحفية إن إدارة جو بايدن لا تتوقع أي يطرأ تغيير على طبيعة السياسة المتبعة مع إيران أو اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن، مشيرة الى ان واشنطن كانت واضحة جدا خلال المفاوضات فيما لفتت الى ان الولايات المتحدة سمحت باستمرار المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

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