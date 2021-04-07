أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/04/07 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في أربع محافظات، لليوم الأربعاء (7 نيسان 2021(.سعر بيع الدولار في بورصة الكفاح: 147.100 دينار مقابل 100 دولار سعر الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد: البيع: 147.500 دينار الشراء: 146.500 دينار سعر البيع في بورصة البصرة: 147.200 دينار سعر البيع في بورصة أربيل: 147.275 ديناراً سعر البيع في بورصة نينوى: 147.300 دينار

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