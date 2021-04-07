بالصور:طقمٌ من السجّاد الجديد يكسو أرضيّة حرم أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)

2021/04/07 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الامانة العامة للعتبة العباسية

المقدسة من فرش طقم سجّادٍ جديد لحرم

أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)، إضافةً

إلى تنظيف وتعطير وتعقيم أرضيّته

وجدرانه.

وذكر مسؤولُ شعبة رعاية الحرم الشريف

نزار غني خ

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