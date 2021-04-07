بالفيديو.. ريال مدريد يهزم ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2021/04/07 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد

ثنائية ليعاقب الفريق الإسباني ضيفه

ليفربول الإنجليزي المهتز بالفوز عليه

3-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال

أوروبا لكرة القدم.

وضاعف ماركو أسينسيو الغلة لأصحاب

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