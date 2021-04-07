2021/04/07 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم

في الوقت الحالي إصدار "جوازات سفر

التطعيم"، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا

كان التطعيم يمنع انتقال فيروس كورونا.

وفي إفادة إخبارية للأمم المتحدة،

استشهدت المتحدثة

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