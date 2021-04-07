2021/04/07 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، حقيقة إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيح ولا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية”.

وأضاف، أن “هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهي المعنية بمنع هذه المواد”.

ودعا القيسي الجميع إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية، وان هيأة المنافذ الحدودية تعمل بحرص كبير من أجل تعظيم واردات الدولة العراقية وحماية المستهلك والمنتج المحلي وخدمة المواطن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة اغلاق منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة اغلاق منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).