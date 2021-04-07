لمناسبة السابع من نيسان .. يوم الصحة العالمي: أين صار قرار الحكومة العراقية بشأن مرضى السرطان ؟ - كاظم المقدادي

2021/04/07 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي تُعتبر محنة مرضى السرطان ومعاناتهم اليومية واحدة من أكثر المشكلات الصحية والبيئية والإجتماعية الساخنة في العراق.



والطامة الكبرى ان أعداد المرضى والوفيات السرطانية تتزايد عام بعد عام، وبلغت 8-10 أضعاف ما كانت عليه قبل حرب عام 1991 وإستخدام القوات الأمريكية وحليفاتها لذخائر اليورانيوم المشعة على العراق.



مع كل يوم يمر،وأمام أنظار الجميع، تتفاقم محنة مرضى السرطان وأسرهم، بدلآ من أن تخف، كما يف ......





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