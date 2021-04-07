الخصخصة وتأثيراتها السلبية على الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/07 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن البعض من الباحثين الاقتصاديين والوزراء العراقيين يحملون الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى الخصخصة متأثرين بها ويعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة كما تعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وعملية تعويم الدينار العراقي مقابل رفع الدولار تعتبر أحد شروطها.



ما هي الخصخصة ؟ الخصخصة تعني نقل ملكية أو إدارة النشاط الاقتصادي أما جزئياً أ ......





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