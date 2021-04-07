الأزمة النيابية تكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال خلال رمضان

2021/04/07 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان، فيما دعت القوات الأمنية الى تشديد إجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات.

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وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 نيسان 2021)، إن "اجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه"، مبيناً أن "يومي الجمعة والسبت حظراً شاملا اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة".وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".ودعا الموسوي "القوات الأمنية الى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات"، مبيناً أن "هناك عدم التزام كبيراً بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة".وسجلت وزارة الصحة والبيئة ، أمس الثلاثاء، 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5225 حالة للشفاء"، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.

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