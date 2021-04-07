الكهرباء تكشف تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية

2021/04/07 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية في خمس محافظات، مشيرةً إلى عقد اتفاق شبه مبدئي مع شركة فرنسية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح صحفي، إن “الموازنة تضمَّنت اكمال الصيانات الدورية ونصب محطات الدورة المركَّبة في بعض […]

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