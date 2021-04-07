العقابي: التشريعات القديمة هي قوانين للدولة العراقية وغير مرتبطة بمجلس قيادة الثورة

2021/04/07 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن رأيه بدستورية قوانين وقرارات النظام السابق.

وقال العقابي ان تشريعات الدولة العراقية ليست مرتبطة بمجلس قيادة الثورة المنحل فقط، بل هي قوانين للدولة العراقية الحديثة التي عمرها مئة عام، والتي تتضمن آلاف التشريعات على امتداد فترة الحكم الملكي والجمهوري بمختلف مراحله، مضيفا من غير الممكن أن تعدم هذه التشريعات بين ليلة وضحاها، ولكن من الممكن والاسهل تغيير التشريعات التي تتقاطع مع الدستور وتتعارض معه والتي يمكن الطعن بدستوريتها من خلال المحكمة الاتحادية.

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