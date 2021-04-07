نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأنها ضربت السفينة الإيرانية ساويز

2021/04/07 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن قيام إسرائيل بإخطار الولايات المتحدة بأن قواتها ضربت سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله ان مسؤولين في إسرائيل أكدوا ان استهداف السفينة الإيرانية ساويز جاء انتقاما لضربات سابقة تعرضت لها سفن إسرائيلية من قبل ايران، مضيفا ان تأخر الضربة الإسرائيلية في البحر الأحمر كان يهدف للسماح لحاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور بالابتعاد عن السفينة الإيرانية.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد ذكرت وقت سابق، أن السفينة الإيرانية تعرضت لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر.

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