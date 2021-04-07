البيت الأبيض: لا ندعم العمل بجواز سفر أو شهادة اثبات الحصول على اللقاح

2021/04/07 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البيت الأبيض عن موقفه من اصدار جوازات سفر للمواطنين الاميركيين تثبت حصول حامليها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي ان الولايات المتحدة لا ولن تدعم نظاما يفرض على مواطنيها استحصال جواز سفر صحّي لإثبات أنّهم تلقّوا لقاحاً مضادّاً للفيروس، لكنها بالمقابل لن تمانع في ان يتخذ القطاع الخاص هذا الاجراء، نافية ان تكون هنالك نية لوضع قاعدة بيانات فدرالية للتطعيمات، أو ان يكون هناك أيّ التزام فدرالي يفرض على الجميع الاستحصال على شهادة تطعيم.

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